Девушка выбросилась в окно во время обыска и погибла

Подозреваемая в сбыте наркотиков погибла, выпрыгнув в окно во время обыска в ее квартире.

Вчера сотрудники полиции остановили 22-летнюю петербурженку на мотоцикле, у нее нашли при себе белый порошок. Ее доставили в отдел и допросили в присутствии адвоката. Было возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, после чего девушку отправили домой, где оперативники позже собирались проводить обыск.

Когда полиция стала обыскивать квартиру, подозреваемая внезапно выбросилась в окно и скончалась на месте, сообщает Интерфакс. В ее жилище оперативники обнаружили еще килограмм наркотиков, поэтому, вероятно, в отчаянии девушка пыталась таким способом бежать, понимая, что сейчас ее арестуют.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец хранил крупную партию наркотиков у себя в автомобиле