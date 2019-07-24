Холодные чердаки спасут Петербург от сосулек

Каждый год падающие с крыш глыбы льда калечат и убивают людей в Петербурга. Фото: pixabay.com

Каждый год падающие с крыш глыбы льда калечат и убивают людей в Петербурга. Фото: pixabay.com

Власти Петербурга выделили 703 млн рублей на борьбу с образованием сосулек на крышах. До конца года 2 тыс. петербурских чердаков станут «холодными», и крыши перестанут обледеневать.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов провел совещание в Приморском районе, где обсуждалась подготовка к зиме и борьба с ледяными наростами, говорится в сообщении администрации города.

Проведенная проверка показала, что около 6 тыс. чердаков требуют внимания, и половину из них уже привели в порядок по технологии «холодный чердак». Если разница между уличной температурой и температурой на чердаке не превышает 5 градусов, образование наледи сильно замедляется. До конца года за 703 млн рублей теплоизолируют еще 2 тыс. чердаков. В будущем году планируется модернизировать 1,3 тыс. крыш, после чего все холодные чердаки будут на всех домах.

Кроме того, Беглов сообщил, что сейчас рассматривается возможность проложить по водостокам греющие кабели, чтобы они также не зарастали льдом. Сейчас специалисты просчитывают экономическую эффективность такого решения. Если технология себя оправдает, ее начнут сначала внедрять на бюджетных и социальных объектах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов призвал бизнес контролировать исполнение нацпроектов