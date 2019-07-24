Ремонт путепровода на пр. Культуры затягивается до 1 августа

Второй раз переносятся сроки окончания работ на путепроводе Кольцевой автодороги над пр. Культуры. Теперь ограничения движения обещают снять 1 августа.

Путепровод на пр. Культуры изначально собирались починить в период с 22 мая по 7 июня, однако из-за ливневых дождей в Петербурге работы затянулись, и срок их окончания переносится уже второй раз. Сейчас подрядчик ООО «ЕвроТрансСтрой» восстанавливает гидроизоляцию и защитный слой бетона на путепроводе, на основном ходу КАД. Там сейчас перекрыта полоса безопасности и первая полоса, а по второй и третьей полосам скорость движения ограничена 50 км/ч. Все эти ограничения сохранятся до 1 августа, чтобы успеть к сроку, дорожники будут работать круглосуточно, говорится в сообщеии ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что работы на КАД над проспектом Культуры продлеваются