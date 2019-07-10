Работы на КАД над проспектом Культуры продлеваются

В связи с продлением ремонтных работ будет увеличен срок ограничения движения на участке КАД, который располагается над проспектом Культуры.

Ранее окончание работ по восстановлению гидроизоляции и защитного слоя бетона на путепроводе было назначено на 10 июля, но в связи с ухудшением погодных условий и длительными дождями работы будут завершены лишь к 22 июля, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский отметил, что в связи в проведением работ перекрывается движение по полосе безопастности и первой полосе на внутреннем кольце КАД, также действует ограничение скоростного режима до 50 километров в час.

На участке дороги установлены временные дорожные знаки, световая сигнализация и ограждения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что трамваи изменят маршруты из-за ремонта путей на Авиаконструкторов.