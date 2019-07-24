Совсем скоро лето в Петербурге сменится похолоданием

В Петербург и Ленобласть снова охватит похолодание. В Гидрометцентре предупредили, что совсем скоро наступит приближение осени, первыми изменения температуры ощутят Петербуржцы.

Похолодание начнется на северо-востоке Европейской части России, чуть позже сильные ветра и снижение температуры дойдут на запад и юг, Европейскую часть России и Урал.

Окончание лета, которое обычно радует жителей последним теплом, в этом будет октябрьским.

Жителей южной стороны ждет только постепенное спадание жары и приход к более комфортной температуре. Жителей В средней полосе и на севере Европейской России ждет значительная прохлада – температура не будет дотягивать до нормы на 4-7, от побережья Белого моря до берегов Верхней Волги и Урала – 8-10.

Холодный циклон над Европейской частью России будет сопровождаться пониженный температурой и дождями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о возможных погодных изменениях в августе.