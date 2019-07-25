В приграничных регионах высшее образование может стать бесплатным

Данное нововведение может улучшить имидж страны, после того, как выпускники иностранных вузов вернутся в Россию. Фото: pixabay.com

Данное нововведение может улучшить имидж страны, после того, как выпускники иностранных вузов вернутся в Россию. Фото: pixabay.com

В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным. Такое предложение выдвинул зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

В предложении Чернышов отметил, что бесплатное высшее образование станет доступно лишь в регионах России, которые граничат с зарубежными государствами. Было также написано об увеличении квот для иностранных абитуриентов, владеющих русским языком.

В своем письме министру науки Михаилу Котюкову, Чернышов писал, что решение о бесплатном образовании в вузах сможет привлечь больше местных выпускников школ, которые, чаще всего, остаются работать в том городе, где окончили обучение.

Также зампред предложил увеличить квоту на образование отечественным абитуриентам за рубежом и русскоговорящим иностранным студентам. Данное нововведение может улучшить имидж страны, после того, как выпускники иностранных вузов вернутся в Россию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме обсуждался проект о запрете электронный почты без идентификации.