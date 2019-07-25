Ретейтеры грозятся Центробанку бойкотом системы быстрых платежей

Банки заинтересованы предоставлять торговле наивысшую ставку в 0,7%. Но такая ставка продовольственным сетям не интересна, так как у один из-крупных тариф ниже 0,7%. Фото: pixabay.com

Банки заинтересованы предоставлять торговле наивысшую ставку в 0,7%. Но такая ставка продовольственным сетям не интересна, так как у один из-крупных тариф ниже 0,7%. Фото: pixabay.com

Предприниматели недовольны коридором тарифов. Сейчас он составляет 0,2-0,7% от суммы оплаченных покупок через QR-коды. Как заявляют ретейлеры, такой процент появился из-за банков, которые хотят взимать наибольшую комиссию.

Как говорится в письме ЦБ, ретрейлеры допускают отказ от участия в системе быстрых платежей.

Известно, что изначально Центробанк хотел установить наибольший процент – 0,3%-0,4%, именно поэтому в ассоциациях заявляют данную систему положительной и уже начали тестировать. По их мнению, названный тарифный коридор появился из-за давления банков.

Банки заинтересованы предоставлять торговле наивысшую ставку в 0,7%. Но такая ставка продовольственным сетям не интересна, так как у один из-крупных тариф ниже 0,7%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Центробанк перестал выпускать копейки.