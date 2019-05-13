Центробанк не выпускал копейки, но они все еще нужны

Копейки требуются для лекарств, тарифов ЖКХ и пенсий. Фото: pixabay.com
Копейки требуются для лекарств, тарифов ЖКХ и пенсий. Фото: pixabay.com

В обороте у жителей России скопилось 6,6 млрд рублей монетами меньше рубля.

В 2018 году Центробанк чеканил только монеты от рубля и больше, сообщают “Известия” 13 мая. Всего на руках жителей России находится 6,6 млрд рублей в копеечных монетах.

А именно: монеты в копейку в целом составляют 72,8 млн, по 5 копеек — 288,5 млн. Десятикопеечные монеты набирают 2,5 млрд рублей и еще 3,6 млрд можно получить, собрав все 50-копеечные монеты в стране.

В Банке России сообщили, что копейки по прежнему нужны гражданам России, так как с их помощью выражаются пенсии, цены на лекарства и тарифы на ЖКХ.

Пятикопеечные и копеечные монеты перестали выпускать в 2012 году (интересные факт: их чеканка обходилась дороже номинальной стоимости), но в 2014 году ограниченную партию отправили в Крым.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге украли золотые монеты из квартиры.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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