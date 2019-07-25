Футболист «Локомотива» разбился в ДТП

Футболист «Локомотива» разбился в ДТП
В результате страшной аварии вся семья была госпитализирована в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com

В районе Кисловодска 19 июля пострадали в результате аварию тренер футбольного клуба «Арсенал-2005» (Ростов-на-Дону) Дмитрий Секач, его сын, воспитанник московского «Локомотива» Даниил Секач, жена и дочь.

Известно, что навстречу семье ехал BMW, за рулем автомобиля был нетрезвый водитель. На высокой скорости мужчина не смог справить с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и врезался в машину семьи Секачей.

В результате страшной аварии вся семья была госпитализирована в тяжелом состоянии. Пострадавшие получили множество, в том числе открытых, переломов конечностей, грудной клетки, разрыв легких и других органов. Дочь тренера находится в крайне тяжелом состоянии, в себя пока не приходит, пишет «Рамблер».

В Кисловодск прибыл врач «Локомотива». У Даниила Сечина наблюдается травма лицевого отдела черепа, позже его направили в Москву.

Пьяный водитель BMW не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об аварии на КАДе, одним из участников которой было такси Uber.

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