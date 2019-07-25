Боец «Альфы» получил за налет 4 млн рублей

Один из семи сотрудников ФСБ, задержанных в начале июля, рассказал, какую долю он получил от участия в разбойном нападении на предпринимателя.

Боец спецподразделения «Альфа» Роман Оболенский частично признал свою вину и заявил на заседании Московского окружного военного суда, что из 136 млн ему досталось 4 млн рублей, или 3% от добычи. Он сказал, что у него был выбор — брать или не брать, и он виноват в том, что взял. Со слов адвоката Оболенского, подельники не посвятили его в детали операции, и его подзащитный знал лишь, что нужно обеспечить безопасность на некоем мероприятии, причем без применения оружия и угроз.

Детали это резонансного дела не разглашаются, однако из сказанного в суде известно, что обвиняемые под видом оперативных мероприятий в отделении банка «Металлург» на ул. Ивана Бабушкина в Москве отобрали у коммерсанта Александра Юрманова 136 млн рублей, которые он получил по долговой расписке.

Сейчас из семи задержанных фигурантов этого дела пятеро находятся в СИЗО, двое — под домашним арестом. Оперативник Управления «К» СЭБ ФСБ Александр Власов и боец «Альфы» Хетаг Маргиев дали явку с повинной, полностью признав вину. Двое сотрудников «Альфы» — Владимир Урусов и Роман Оболенский — признали вину частично. По мнению следователей, в разбойном нападении участвовали не менее 9 человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что глава спецподразделения ФСБ «Альфа» ушел в отставку