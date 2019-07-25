В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве ЛГБТ-активистки

В Санкт-Петербурге был задержан подозреваемый в убийстве Елены Григорьевой, активистки демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений. Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина 38 лет, сообщает Совком России.
Как сообщают результаты следствия, мужчина находился у дома 11/2 на улице Пулковской в нетрезвом состоянии. В результате ссоры с 40-летней Григорьевой, мужчина нанес ей не менее восьми ударов ножом. Удары зафиксированы в области спины и на лице погибшей.
Подозреваемый также признался, что с Григорьевой они были знакомы.
Следственный комитет рассматривал разные версии убийства. Скорее всего, это произошло из-за бытового конфликта. В ведомстве также отметили, что погибшая выпивала вместе с подозреваемым.
Установлено также, что мужчина в июле настоящего года уже совершал нападение на своего знакомого, кроме того забрал его ценные вещи и денежные средства.
Сейчас решается вопрос об обвинении подозреваемого и мере наказания.
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