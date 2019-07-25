В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве ЛГБТ-активистки

Скорее всего, убийство произошло из-за бытового конфликта. В ведомстве отметили, что погибшая выпивала вместе с подозреваемым. Фото: vk.com

Скорее всего, убийство произошло из-за бытового конфликта. В ведомстве отметили, что погибшая выпивала вместе с подозреваемым. Фото: vk.com

В Санкт-Петербурге был задержан подозреваемый в убийстве Елены Григорьевой, активистки демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений. Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина 38 лет, сообщает Совком России.

Как сообщают результаты следствия, мужчина находился у дома 11/2 на улице Пулковской в нетрезвом состоянии. В результате ссоры с 40-летней Григорьевой, мужчина нанес ей не менее восьми ударов ножом. Удары зафиксированы в области спины и на лице погибшей.

Подозреваемый также признался, что с Григорьевой они были знакомы.

Следственный комитет рассматривал разные версии убийства. Скорее всего, это произошло из-за бытового конфликта. В ведомстве также отметили, что погибшая выпивала вместе с подозреваемым.

Установлено также, что мужчина в июле настоящего года уже совершал нападение на своего знакомого, кроме того забрал его ценные вещи и денежные средства.

Сейчас решается вопрос об обвинении подозреваемого и мере наказания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала раскрытии убийства девушки Ленинградской области.