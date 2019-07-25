В Ленобласти раскрыто давнее убийство девушки-подростка

Труп 15-летней школьницы был обнаружен 24 июня 2005 года после пожара в заброшенном доме.
Тело было найдено в поселке Осьмина в Лужском районе Ленинградской области. После проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила от удара по голове.
Было возбуждено уголовное дело, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На протяжении долгих лет раскрыть преступление не предоставлялось возможным, однако недавно сотрудниками правоохранительных органов был задержан 35-летний мужчина, проживающий во Всеволожском.
Ранее мужчина был судим за применение насилия в отношении представителя власти и за торговлю наркотиками.
Установлено, что злоумышленник ударил девушку кирпичом по голове, затем закидал тело одеждой и старыми обоями, поджег и скрылся.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец забил до смерти свою сожительницу.