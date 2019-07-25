Поймана группа продавцов воздуха под видом стройматериалов

Позавчерашние обыски сегодня принесли плоды в виде пятерых задержанных. По мнению следствия, они смошенничали на 2 млн рублей, обещая фирмам поставки стройматериалов.

Сегодня полиция задержала пять сегодня молодых людей в возрасте 25-29 лет, четверых мужчин и женщину, по делу о мошенничестве. 23 июля силовики провели в его рамках более двух десятков обысков в офисах и на квартирах, изъяв все материалы, которые помогут расследованию. Ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По мнению следствия, группа от имени разных фирм предлагала через интернет поставки строительных материалов по заниженным ценам. Мошенники заключали контракты с компаниями в различных регионах России. На данный момент установлены восемь потерпевших юрлиц, перечисливших деньги преступникам. Работали они по полной предоплате, однако сперва отправляли заказчику лишь 10% от оплаченного объема товара, а потом просто переставали выходить на связь. Эта схема, по оценке официального представителя МВД Ирины Волк, могла приносить 25-30 млн рублей в месяц.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ФСБ обыскивает несколько бизнес-центров Петербурга