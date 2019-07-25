Жители Купчино испугались падения лифта

Громкий звук из шахты жильцы приняли за падение кабины и неисправность механизма. Фото: pixabay.com

Громкий звук из шахты жильцы приняли за падение кабины и неисправность механизма. Фото: pixabay.com

Вечером, 24 июля, в одном из подъездов домой на Будапештской улице, жители дома получили ложную тревогу о падении лифта с девятого этажа на первый.

В жилом доме в Купчино в результате неаккуратного извлечения ламината из кабины лифта, один лист проскользнул в шахту. Известно, что длина ламината составляла 1250 мм. Громкий звук из шахты жильцы приняли за падение кабины и неисправность механизма.

В момент происшествия сработала аварийная система и кабина остановилась, как сообщили Gazeta.SPb администрация Фрунзенского района.

При поверхностном осмотре лифта дефекты были не обнаружены, работа канатов не нарушена. В целях безопасности автоматически отключился главный привод, в результате чего лифт остановился.

Лифт пройдет дополнительные проверки, после чего чего будет доступен к эксплуатации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о пострадавших во время ремонта шахты лифта.