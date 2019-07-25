ГИБДД отлайкает велосипедистов на углу Бестужевской

ГИБДД отлайкает велосипедистов на углу Бестужевской
Завтра на этом перекрестке ГИБДД будет поджидать велосипедистов. Фото: google maps

Завтра сотрудники Госавтоинспекции и общественники будут ловить велосипедистов-нарушителей в Калининском и Василеостровском районах.

Рейд по пресечению нарушений ПДД велосипедистами пройдет в пятницу, 26 июля, на облюбованных велосипедистами участках дорог. С 08:30 до 10:00 утра сотрудники ГИБДД вместе с общественной организацией автомобилистов «СПб.АВТО» будут стоять на перекрестке Бестужевской улицы и Пискаревского проспекта, а также у дома 45 по Морской набережной.

В ходе мероприятия общественники будут ставить «лайк» всем, кто спешился с велосипеда на пешеходном переходе, и «дизлайк» тем, кто этого не сделал, сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Нарушителей будут привлекать к ответственности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что весна «выкатила» на улицы самокатчиков и велосипедистов, которые мешают

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