У Петербурга осталось два теплых дня перед непогодой

Не исключено, что настолько жарких дней этим летом больше не будет. Фото: pixabay.com

Не исключено, что настолько жарких дней этим летом больше не будет. Фото: pixabay.com

Перед ультраполярным вторжением у петербуржцев осталась пара дней, чтобы насладиться летней жарой. Завтра и в субботу синоптики прогнозируют +29-30 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра, 26 и 27 июля в Петербурге и Ленобласти будет тепло как днем, так и ночью (+18-19 градусов), ветер будет слабым (2-3 м/с), дождей не ожидается, но легкие облачка на небе будут. Финны у себя на юге и западе страны прогнозируют завтра до +33 градусов тепла, сообщает Метеорологический институт Финляндии.

К сожалению, в воскресенье начнется резкое похолодание, связанное с прорывом холодных арктических воздушных масс, пойдет дождь. И в понедельник Гидрометцентр уже ожидает в Петербурге +18 днем и +11 ночью, во вторник похолодает еще больше, до +15 днем.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Петербург ждет ультраполярное вторжение