Пенсионер пытался украсть плитку в пансионате

В курортном районе поселка Молодежный пожилой мужчина пытался украсть тротуарную плитку.
Как сообщается в пресс-службе вневедомственной охраны, пенсионер посещал территорию пансионата много раз. После каждого визита мужчина выносил с территории от одного до трех плиток. Отметим, что плиткой была вымощена дорога для комфортной прогулки постояльцев.
Вычислить подозреваемого после заметной пропажи с уличной тропинки было не трудно. Территория пансионата была оснащена камерами видеонаблюдения, после изучения заснятого сотрудниками Росгвардии определили похитителя.
Пенсионер на камеры внимая не обращал, либо считал, что остается незамеченным. В поимке мужчины Росгвардии помогли сотрудники пансиона.
Подозреваемого задержали во время хищения. Всего было вынесено 35 плит, сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.
Ранее Gazeta.SPb писала о раскрытии хищения телефона в Выборгском районе.