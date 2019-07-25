Пенсионер пытался украсть плитку в пансионате

Подозреваемого задержали во время хищения. Всего было вынесено 35 плит, сумма ущерба составила 10 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

Подозреваемого задержали во время хищения. Всего было вынесено 35 плит, сумма ущерба составила 10 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

В курортном районе поселка Молодежный пожилой мужчина пытался украсть тротуарную плитку.

Как сообщается в пресс-службе вневедомственной охраны, пенсионер посещал территорию пансионата много раз. После каждого визита мужчина выносил с территории от одного до трех плиток. Отметим, что плиткой была вымощена дорога для комфортной прогулки постояльцев.

Вычислить подозреваемого после заметной пропажи с уличной тропинки было не трудно. Территория пансионата была оснащена камерами видеонаблюдения, после изучения заснятого сотрудниками Росгвардии определили похитителя.

Пенсионер на камеры внимая не обращал, либо считал, что остается незамеченным. В поимке мужчины Росгвардии помогли сотрудники пансиона.

Подозреваемого задержали во время хищения. Всего было вынесено 35 плит, сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

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