Дане Борисовой запретили въезд на территорию Украины

Дане Борисовой запретили въезд на территорию Украины
Телеведущая называет запрет предсказуемым. Фото: Instagram

Въезд на Украину в течении трех лет запретили российской телеведущей Дане Борисовой. Данные меры были приняты в интересах обеспечения национальной безопасности страны, сообщает пресс-служба безопасности Украины.

Сама телеведущая называет запрет предсказуемым, также рассказывает, что обманывала власти Украины, так как на вопрос о посещении Крыма отвечала отрицательно. На деле телеведущая была там «неоднократно».

В Киев телеведущая приезжала 15 июля в связи со съемками реалити-шоу «Пацанки-4». Фото со съемок Борисова публиковала в своем Instagram. Там же заявляла, что боится ходить одна и возвращаться в гостиницу, так как опасается непредсказуемых действий властей.

Во время посещения Крыма в 2017 году телеведущая назвала полуостров российским.

Ранее Gazeta.SPb писала, что Милонову запретили въезд на Украину.

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Дане Борисовой запретили въезд на территорию Украины