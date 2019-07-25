МИД РФ готовит “адекватные меры” на задержание танкера Украиной

Взятие моряков в заложники расценят как грубое нарушение международного права.

Россия уточняет обстоятельства задержания танкера Neyma или Nika Spirit в порту Измаил, сообщили РИА Новости в МИД РФ 25 июля. Если российских моряков захватили в заложники, то “последствия на заставят себя долго ждать”, отметили в ведомстве.

СБУ заявило, что судно РФ останавливало украинских кораблей в Керченском проливе. Корабль обыскали, команду допросили. Судно собираются арестовать как вещественное доказательство.

В МИД Рф подтвердили, что корабль действительно переименовывали: из Neyma судно превратилось в Nika Spirit. Причины изменения названия не приводятся: Керченский инцидент произошел в ноябре, а судно поменяло имя в марте. На борту может находиться до 16 моряков из РФ.

Россия арестовала 24 украинских моряков после инцидента. Срок их ареста истекает 24 октября. Президент Украины Зеленский называет освобождение пленных приоритетом, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.