Россия сделала шаг к сближению с Турцией

Россия сделала шаг к сближению с Турцией
Граждане Турции со служебными и спецпаспортами смогут без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только краткосрочные командировки. Фото: pixabay.com

Президент России подписал указ об отмене некоторых санкций в отношении Турецкой Республики. Документом частично возобновляется действие соглашения о взаимных поездках граждан РФ и Турции.

Из-под ограничений выведены граждане Турции со служебными и специальными паспортами, причем их цель поездки в Россию не имеет значения. Однако положение вступит в силу, только если Турция сделает симметричный жест по отношению к россиянам, имеющим служебные паспорта. Российско-турецкое соглашение о поездках граждан было приостановлено с 1 января 2016 года, поводом стало уничтожение турками российского бомбардировщика Су-24 над территорией Сирии.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что советник Эрдогана опроверг слухи о смерти президента Турции

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