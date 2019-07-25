Школу с бассейнами и спальней сдали на Муринской дороге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга начало работать учебное учреждение на 825 мест. Школа находится на Муринской дороге, 70/2.

Разрешение на введение в эксплуатацию общеобразовательного учреждения дал Государственный строительный надзор Петербурга. Заказчиком объекта является СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции», а подрядчиком — АО «Трест No 68».

Школа представляет трехэтажное здание, которое оборудовано для проведения занятий 33 классов – с первого по одиннадцатый. В здании учебного заведения также обустроены вестибюль, гардероб, помещение для сотрудников охраны, библиотека, столовая на 450 мест, актовый зал на 400 мест и медкабинет. В школе также имеются спальни для отдыха групп продленки.

В школе есть два бассейна по 25 и 10 метров и два спортивных зала. Двор школы оснащен беговыми дорожками, сетками для игр в волейбол, баскетбол и футбольное поле.

Первых учеников школа примет уже этой осенью.

Ранее Gazeta.SPb писала об установке светофоров на Муринской дороге.