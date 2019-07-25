Ширвиндт разводится с женой, с которой прожил 30 лет

Телеведущий и блогер Михаил Ширвиндт решил развестись со второй женой. Фото: кадр с youtube

Телеведущий и блогер Михаил Ширвиндт решил развестись со второй женой. Фото: кадр с youtube

60-летний телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт подал иск о разводе с супругой Татьяной Морозовой.

Это вторая жена сына известного советского и российского актера Александра Ширвиндта. В досудебном порядке иск будет рассмотрен через неделю в закрытом режиме, сообщает РАПСИ.

Михаил Ширвиндт, который известен тем, что долгое время вел телепрограммы «Дог шоу «Я и моя собака» и «Хочу все знать», был женат на Татьяне Морозовой в течение 30 лет, это вторая супруга телеведущего.

Татьяна Морозова актриса, в 1983 году окончила Школу-студию МХАТ, работала у Аркадия Райкина в Театре миниатюр, позже танцевала с Борисом Моисеевым в трио «Экспрессия», а сейчас работает в телекомпании «Живые новости».

Михаил Ширвиндт заявил журналистам, что он с Татьяной прекрасно ладит, имущество делить не собирается и что фактически они разошлись уже давно, а потому никакой сенсации в разводе нет, а лишь одна только формальность.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что русская жена экс-короля Малайзии опровергла слухи о разводе