В Раменском мужчина зарезал женщину на детской площадке

В подмосковье средь бела дня на детской площадке была убита молодая мать. Фото: pixabay.com

В подмосковье средь бела дня на детской площадке была убита молодая мать. Фото: pixabay.com

Сегодня в подмосковном городе Раменское на детской площадке мужчина убил 25-летнюю женщину. Он ударил ее ножом около двух десятков раз на глазах ее малолетнего ребенка.

Личность убийцы уже установлена следователями, полиция ведет его розыск, введен план «Перехват». Убийство произошло около 5 часов вечера на детской площадке, расположенной на Лесной улице во дворе жилого дома. На месте происшествия работают следователи, устанавливают и допрашивают очевидцев произошедшего, пытаются выяснить мотивы нападавшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), которая предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы.

Убитая женщина одна воспитывала 4-летнюю дочку, работала в детском саду, рассказала «Комсомольской правде» коллега убитой. Она сообщила, что ребенка в состоянии шока забрали медики в больницу. Кроме того, женщина поведала, что убитая встречалась с ревнивым мужчиной, с которым часто ссорилась.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцу вынесли приговор за убийство на Тимуровской