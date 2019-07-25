Петербуржцу вынесли приговор за убийство на Тимуровской

Пьяный мужчина напал на знакомого с ножом в декабре.
Жителю Санкт-Петербурга вынесли приговор по обвинению в убийстве. Пьяный мужчина зарезал знакомого в квартире на Тимуровской в декабре.
Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 25 июля. Суд Калининского района Петербурга выяснил, что мужчина ударил потерпевшего ножом в грудь и задел сердце, от чего тот скончался на месте. Обвиняемый признал вину, но лишь частично.
Суд решил признать петербуржца виновным. Его отправят в исправительную колонию строго режима на 8 лет и 6 месяцев. Виновный ожидает отправления.
Минимальный срок за убийство составляет 6 лет лишения свободы.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге пожилого мигранта увезли на “Скорой” после ссоры в кафе.