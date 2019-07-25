Петербуржцу вынесли приговор за убийство на Тимуровской

Петербуржцу вынесли приговор за убийство на Тимуровской
Минимальный срок лишения свободы за убийство составляет 6 лет. Фото: pixabay.com

Пьяный мужчина напал на знакомого с ножом в декабре.

Жителю Санкт-Петербурга вынесли приговор по обвинению в убийстве. Пьяный мужчина зарезал знакомого в квартире на Тимуровской в декабре.

Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 25 июля. Суд Калининского района Петербурга выяснил, что мужчина ударил потерпевшего ножом в грудь и задел сердце, от чего тот скончался на месте. Обвиняемый признал вину, но лишь частично.

Суд решил признать петербуржца виновным. Его отправят в исправительную колонию строго режима на 8 лет и 6 месяцев. Виновный ожидает отправления.

Минимальный срок за убийство составляет 6 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге пожилого мигранта увезли на “Скорой” после ссоры в кафе.

калининский район приговор прокуратура пьяный убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге председатель ЖСК привлечен к ответственности
Аспирин назвали смертельно опасным
Forbes назвал Хабиба самой успешной звездой России
У петербургского видеоблогера угнали авто за 2 млн рублей
Петербуржцу вынесли приговор за убийство на Тимуровской
Кадыров прокомментировал смерть боксера Дадашева
Угонщик сменил Porsche на Jaguar почти за 3 млн. рублей
Снегоболотоход украли в Сосновом Бору