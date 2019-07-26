В подземном паркинге на Луначарского автомобили полностью покрыло порошком для тушения

В подземном паркинге на Луначарского автомобили полностью покрыло порошком для тушения
Все автомобили покрыло "мукой" - порошком для тушения пожаров. Фото: vk.com/spb_today

26 июля в доме 78 корпус 5 по Луначарскому проспекту в Выборгском районе Петербурга сработала пожарная сигнализация на подземной парковке. Автомобили не повреждены, по полностью покрыты порошком для тушения.

Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». На фотографиях с места событий заметно, что все автомобили покрыло «мукой» — порошком для тушения пожаров.

Фото: vk.com/spb_today

Пользователи в комментариях удивляются тому факту, что она вообще сработала.

«Тут надо удивляться что она не только была заправлена, но ещё и сработала!», — пишет один из комментаторов.

«Отлично! Пожарная сигнализация и тушение работает. Главное теперь не забыть перезарядить ее порошком», — высказался участник группы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что машина врезалась в столб на Косыгина и загорелась. Машина загорелась на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурга. Очевидцы сообщают, что на месте висят электрические провода. Все экстренные службы уже собрались на месте происшествия.

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