В Колпино задержан участник квартирного разбоя

В Колпинском районе гор. Санкт-Петербурга оперативники уголовного розыска задержали жителя, который был причастен к разбойному нападению на хозяина квартиры.

Ранее, 22 июля, в полицию района поступило заявление 24-летнего местного жителя. Гражданин сообщил, что в дверь его квартиры позвонили двое неизвестных, один из которых был в медицинской маске.

После того как злоумышленники попали в квартиру, они начали угрожать и избивать хозяина, требуя деньги. После они похитили часть его имущества, а именно: компьютерная и портативная техника, ювелирные изделия, страйкбольный пистолет, наличные деньги в сумме 2 тысячи рублей. Также они потребовали перевести им 3 тыс. рублей на банковскую карту.

Хозяин квартиры также сообщил, что при себе у ворвавшихся в квартиру были предметы похожие на нож и пистолет.

Общая сумма ущерба составила около 80 тыс. рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий районная полиция задержала 25-летнего безработного жителя республики Дагестан.

На задержанного мужчину было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется розыск его возможных соучастников.

Ранее Gazeta.SPb писала о разбойниках, которые убили пожилого мужчину.