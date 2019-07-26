Лукашенко заявил, что не продаст отношения с Россией

Белоруссия ни за какие деньги не разорвет отношения с Россией, выразился лидер. Фото: vk.com

Белоруссия ни за какие деньги не разорвет отношения с Россией, выразился лидер. Фото: vk.com

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не разорвет отношения с Россией.

Лукашенко также заявил, что Россия является для Минска «братской страной».

Белоруссия ни за какие деньги не разорвет отношения с Россией, выразился лидер. Также было сказано, что россияне уважают Белоруссию и что рейтинг президента Белорусси в многонациональной стране – 60%.

Глава государства также отметил, что Белоруссия намерена выстроить добрые отношения со странами Западной Европы и США, ведь эти страны играют большое значение для Минска.

Ранее Gazeta.SPb писала о посещении монастыря Лукашенко и президентом РФ. С лидером Белоруссии также был его сын.