При строительстве дома на улице Новостроек обнаружены нарушения

Прокуратура Курортного района проверила дятельноть компании ООО «СПб Реновация» при строительстве объекта на улице Новостроек в Санкт-Петербурге.

Проверка была проведена в связи с обращениями жителей поселка Песочный. Установлено, что организация ведет строительство объекта без соответствующего разрешения.

Также обнаружен ряд нарушений требований охраны труда, зафиксированы нарушения иностранными гражданами режима пребывания в РФ и факты незаконного привлечение к труду иностранцев, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В адрес генерального директора организации было предъявлено представление об устранении нарушений, возбуждены дела об административных правонарушениях. Исполнение находится на контроле прокуратуры.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец заплатит штраф в 110 млн рублей за обналичивание денег.