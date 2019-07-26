При строительстве дома на улице Новостроек обнаружены нарушения

При строительстве дома на улице Новостроек обнаружены нарушения
Прокуратура контролирует устранение нарушений. Фото: Pixabay

Прокуратура Курортного района проверила дятельноть компании ООО «СПб Реновация» при строительстве объекта на улице Новостроек в Санкт-Петербурге.

Проверка была проведена в связи с обращениями жителей поселка Песочный. Установлено, что организация ведет строительство объекта без соответствующего разрешения.

Также обнаружен ряд нарушений требований охраны труда, зафиксированы нарушения иностранными гражданами режима пребывания в РФ и факты незаконного привлечение к труду иностранцев, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В адрес генерального директора организации было предъявлено представление об устранении нарушений, возбуждены дела об административных правонарушениях. Исполнение находится на контроле прокуратуры.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец заплатит штраф в 110 млн рублей за обналичивание денег.

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При строительстве дома на улице Новостроек обнаружены нарушения