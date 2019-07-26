Коммерческая организация понесла наказание за использование чужого товарного знака

Суд привлек акционерное общество к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Фото: http://procspb.ru

Суд привлек акционерное общество к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Фото: http://procspb.ru

В результате проверки прокуратурой Васильевского района, была привлечена к ответственности коммерческая организация.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры обнаружили, что АО «Аптека 120/80» использовала чужие товарные знаки в отсутствии лицензионного договора с правообладателем.

В отношении организации районная прокуратура завела дело об административном правонарушении.

После рассмотрения дела, суд привлек акционерное общество к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Постановление в силу еще не вступило.

Прокуратура указала на устранение нарушений и направила результаты проверки в правоохранительные органы.

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