Коммерческая организация понесла наказание за использование чужого товарного знака

В результате проверки прокуратурой Васильевского района, была привлечена к ответственности коммерческая организация.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры обнаружили, что АО «Аптека 120/80» использовала чужие товарные знаки в отсутствии лицензионного договора с правообладателем.
В отношении организации районная прокуратура завела дело об административном правонарушении.
После рассмотрения дела, суд привлек акционерное общество к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Постановление в силу еще не вступило.
Прокуратура указала на устранение нарушений и направила результаты проверки в правоохранительные органы.
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