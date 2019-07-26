Холод в Петербург придет в понедельник

Холод в Петербург придет в понедельник
В ближайшие дни в Петербурге обещают переменную облачность. Фото: pixabay.com

Синоптики Гидрометцентра подкорректировали ближайший прогноз. Если раньше сильное похолодание обещали уже в воскресенье, то по новому прогнозу оно отодвинулось на понедельник.

Выходные в Петербурге будут солнечными и почти безветренными, в субботу будет жарко, до +30 градусов, а на День ВМФ станет чуть прохладнее, +26 градусов, и к вечеру, возможно, пойдет дождь. Арктический холод доберется до Петербурга только в понедельник, температура снизится до +17 днем и + 11 ночью. Вторник по-прежнему обещает стать самым холодным днем на будущей неделе — днем будет +14. К концу недели дневная температура в городе повысится до +18, во вторник-четверг ожидаются кратковременные дожди.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у Петербурга осталось два теплых дня перед непогодой

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