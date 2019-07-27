СМИ: Заболотный хочет играть за «Уфу»

Пока что о переходе нападающего ничего неизвестно.

Об этом стало известно 26 июля. Обо всем сообщает издание «Спорт-Экспресс». Новость уже прокомментировал генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Гавизов. Он рассказал, что нападающий «сине-бело-голубых» Антон Заболотный хочет попасть в новую команду, но неясно, что об этом думают в «Зените» и каковы планы руководства на футболиста.

Гавизов уверяет, что между «Уфой» и «Зенитом» идут переговоры, которые на данный момент зашли в тупик. Чем они завершатся – сложно предположить.

Напоминаем, что Заболотный сейчас играет за «Зенит-2», за «Уфу» он выступал с 2014 по 2014 год. За это время он принял участие в 31 матче, смог забить четыре гола. До этого «Зенит» думал над тем, чтобы продать Заболотного «Сочи».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Ювентус» отказывается продавать своего защитника «Зениту». Пока что новость не комментировал петербургский клуб, а вот представители футболиста высказались о принятом решении.