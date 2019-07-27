Жителей Пикалево предупреждают об отключении холодной воды

В городе будут проходить плановые работы на трубопроводах.

Работы начнутся сегодня, 27 июля, в девять часов утра. Обо всем рассказали в пресс-службе ГУП «Леноблводоканал». В сообщении сказано, что холодная вода перестанет течь из кранов до окончания плановых работ на трубопроводах диаметром 200 и 300 мм. Таким образом, без воды останутся в том числе социальные объекты – школы, детские сады и даже больница.

Тем не менее, жителей Пикалево пообещали обеспечить питьевой водой. По всему городу будут функционировать пункты, в которых ее можно будет набрать. Предприятие обещает управиться к шести часам вечера, но лучше запастись водой заранее.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петергофские фонтаны под угрозой «осушения». Система водоотводов является уникальным изобретением 18-19 столетий. Свое начало сооружение берет у Ропшинских высот. Если оно будет устранено, то фонтаны останутся без воды.