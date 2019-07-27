В Выборгском замке стартовал «Турнир Святого Олафа»

В Выборге проходит масштабная реконструкция средневекового рыцарского турнира.

На этих выходных жители и гости Выборга смогут окунуться в атмосферу Средневековья: по территории Выборгского замка прогуливаются настоящие рыцари и дамы в прекрасных платьях, которые встречали гостей фестиваля. Главным событием фестиваля стали рыцарские бои, передает «ЛОТ».

В первом поединке рыцарского турнира сразился губернатор Александр Дрозденко, который поприветствовал публику по окончанию схватки и объявил, что в следующем году в Выборгском замке состоится самый масштабный рыцарский турнир современности.

Выборг принимает рыцарские турниры вот уже 20 лет. Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти сообщает, что фестиваль посетили более 5 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Выборге пройдет кинофестиваль «Окно в Европу 2019». Фестиваль российского кино пройдет с 2 по 8 августа в Выборге, программа уже известна.