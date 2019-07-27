Названы секреты быстрого засыпания

Названы секреты быстрого засыпания
Рекомендуется спать от 8 часов в день. Фото: Pixabay

Проанализировав множество работ на тему эффективного сна и засыпания, специалистам удалось составит работающую формулу того, как быстро уснуть.

Для того, чтобы быстро уснуть человеку необходимо расслабиться и успокоиться. Эксперты советуют совершать последний прием пищи не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Если желудок будет пуст, организму не придется тратить силы на переваривание пищи. К тому же, если не пить воду за 3 часа до сна, то можно снизить риск утренних отеков.

Рекомендуется спать не менее 8 часов в сутки. Однако экспертами доказано, что те люди, которые в течение недели спят не более 5 часов в день, но отсыпаются в выходные, имеют такие же показатели, что и люди с нормальным режимом сна.

Ещё один совет: за пару часов до сна можно принять теплый душ. Так организм расслабится, перейдет в состояние покоя и начнет подготовку ко сну заранее.

Читать перед сном рекомендуется, а вот смотреть телевизор — нет. Так как чтение успокаивает и имеет менее агрессивно психологическое воздействие в виду отсутствия звука и картинки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Sony разработала футболку со встроенным кондиционером.

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