Два украинских самолета могли уничтожить в Ливии

Ил-76 находились в аэропорту, по которому нанесли ракетный удар.

Два украинских самолета Ил-76 могли уничтожить ракетным ударом по аэропорту Аль-Джуфра. Официального подтверждения этой информации пока не поступило.

Армия правительства нацсогласия ударила по аэропорту, который контролирует Ливийская нацармия, передает Al-Jazeera 28 июля. Портал Avia.pro предполагает, что самолеты относились к компании Alfa Air (Турция). При этом РИА Новости со ссылкой на пользователя ЖЖ diana_mihailova утверждает, что самолеты относились к Europa Air, у которой действительно имелись пять самолетов ИЛ-76ТД.

Ил-76 — тяжелый военно-транспортный самолет, его начали производить в 1973 году. Всего выпустили как минимум 950 таких самолетов, но 81 был потерян в катастрофах и авариях.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ливии установлено двоевластие: армия Хафтара захватила аэропорт Триполи.