Пользователи соцсетей испуганы видом украинских электричек

Комментаторы усомнились в надежности передвижения в таком транспорте. Многие отметили, что электричка явно использовалась для съемок фильмов ужасов. Фото: Facebook

Комментаторы усомнились в надежности передвижения в таком транспорте. Многие отметили, что электричка явно использовалась для съемок фильмов ужасов. Фото: Facebook

Пользователи социальных сетей пришли в ужас от внешнего вида пригородных поездов, следующих по маршруту – Киев — Казатин на Украине.

Фото составов появились в Facebook. Опубликовала поезда в личном аккаунте пользователь Лора Манек. Женщина прокомментировала, что обычно не ездит на электричках, но в этот раз, из-за определенных обстоятельств, пришлось сделать исключение. О поездке в таком транспорте Манек сильно пожалела.

На опубликованных фотографиях видно, что внешний вид составов в ужасающем состоянии: большая часть старой краски отвалилась, либо висит кусками, окна потемнели от грязи, вся внешняя поверхность имеет ржавчину.

Комментаторы усомнились в надежности передвижения в таком транспорте. Многие отметили, что электричка явно использовалась для съемок фильмов ужасов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что электрички из Санкт-Петербурга простояли в жару около получаса.