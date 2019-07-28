Пользователи соцсетей испуганы видом украинских электричек

Пользователи соцсетей испуганы видом украинских электричек
Комментаторы усомнились в надежности передвижения в таком транспорте. Многие отметили, что электричка явно использовалась для съемок фильмов ужасов. Фото: Facebook

Пользователи социальных сетей пришли в ужас от внешнего вида пригородных поездов, следующих по маршруту – Киев — Казатин на Украине.

Фото составов появились в Facebook. Опубликовала поезда в личном аккаунте пользователь Лора Манек. Женщина прокомментировала, что обычно не ездит на электричках, но в этот раз, из-за определенных обстоятельств, пришлось сделать исключение. О поездке в таком транспорте Манек сильно пожалела.

На опубликованных фотографиях видно, что внешний вид составов в ужасающем состоянии: большая часть старой краски отвалилась, либо висит кусками, окна потемнели от грязи, вся внешняя поверхность имеет ржавчину.

Комментаторы усомнились в надежности передвижения в таком транспорте. Многие отметили, что электричка явно использовалась для съемок фильмов ужасов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что электрички из Санкт-Петербурга простояли в жару около получаса.

facebook украина электрички
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Навальный госпитализирован из спецприемника
Под Лугой произошла смертельная лобовая авария
Сотрудница почты на юге Петербурга умерла на рабочем месте
Петербургское небо раскрасили в триколор в честь Дня ВМФ
Пользователи соцсетей испуганы видом украинских электричек
Девушка станцевала у шеста перед мэрией Березников
Из реки Мойки достали труп мужчины с простреленной головой
Дождь может испортить концерт в честь Дня ВМФ на Дворцовой