На дорогах Петербурга появился мохнатый автомобиль

На дорогах Петербурга появился мохнатый автомобиль
Почти сразу, как машина выехала на дороги Петербурга, ее остановили сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com

По улицам Санкт-Петербурга проехал автомобиль в виде плюшевой собаки. Машина один в один схожа с автомобилем из фильма «Тупой и еще тупее».

Необычный вид машине создатель придал не просто так, а в честь 25-летия выхода знаменитого американского кинофильма «Тупой и еще тупее». Напомним, что в съемках комедии 1994 года использовался автомобиль Ford Econoline 1984 года выпуска.

В такой вид машину привел блогер канала Troyban Show на YouTube, транспорт создавался для съемок одного из видеороликов.

Почти сразу, как машина выехала на дороги Петербурга, ее остановили сотрудники ГИБДД. У водителей проверили документы на транспортное средство, после чего они продолжили движение, так как оснований запрещать проезд не было.

Жители северной столицы отреагировали на машину с восторгом, в сети тут же появились фотографии автомобиля из кино.

Ранее Gazeta.SPb писала, что на рынке появился автомобильный брелок за полмиллиона долларов.

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