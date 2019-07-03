В Сети показали автомобильный брелок за 560 тысяч долларов

Фото: Phantom
Фото: Phantom

Владелец получает золотой ключ, украшенный бриллиантами.

Речь идет о Awain`s Phantom, который может стоить 563 тысячи долларов. Создатели уверяют, что такой брелок чем-то напоминаем дорогое ювелирное украшение. Все металлические части ключа сделаны из золота, также на нем есть бриллианты. Для того, чтобы приобрести необычный брелок, недостаточно за него просто заплатить.

Нужно оставить заявку на сайте компании и ждать – повезет вам или нет. Непонятно, по какому принципу отбирают клиентов. Если человеку повезло, то он имеет право приобрести дорогую вещицу. В наличии есть и более бюджетные варианты – так, например, есть брелоки за 55 тысяч долларов или за 100.

Такой ключ совместим с Bugatti, Bentley, Aston Martin, Lamborghini, Maserati, Maybach, Rolls-Royce, McLaren, Porsche и Mercedes-Benz.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что специалисты составили рейтинг лучших автомобилей для тюнинга.

автомобиль брелок
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В Сети показали автомобильный брелок за 560 тысяч долларов
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