У пенсионера с банковской карты увели 219 тыс. рублей

У пенсионера с банковской карты увели 219 тыс. рублей
Во время народных гуляний карманники не дремлют. Фото: pixabay.com

Сегодня 70-летний пенсионер, прогуливаясь по набережной канала Грибоедова не обнаружил при себе портмоне, где у него лежали 200 евро и две банковские карты.

Кроме того, чуть позже с банковских карт мужчины пропало около 219 тыс. рублей. Он обратился в полицию Василеостровского района, была начата проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у пожилого туриста украли кошелек в музее Петербурга

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