Визит Медведева в Крым МИД Украины назвал циничным

Киев заявил, что поездки российских официальных лиц при несогласовании недопустимы. Власти назвали такие визиты пренебрежением норм международного права. Фото: pixabay.com

Киев заявил, что поездки российских официальных лиц при несогласовании недопустимы. Власти назвали такие визиты пренебрежением норм международного права. Фото: pixabay.com

Российская делегация во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым сегодня, 28 июля, совершила поездку в Крым. Министерство иностранных дел Украины данный визит расценило как «участие в параде оккупационного флота РФ» и выразило решительный протест.

Медведев, в честь Дня ВМФ, принял в воскресенье парад в Севастополе, после чего МИД Украины назвал цель поездки председателя циничной. О протесте Министерства иностранных дел Украины сказано в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

Основное недовольство МИДа в том, что о визите Дмитрия Медведева на территории, которые Киев считает временно оккупированными Россией, не было договоренности с Украиной.

Киев также заявил, что поездки российских официальных лиц при несогласовании недопустимы. На сайте украинского ведомства власти назвали такие визиты «пренебрежением норм международного права».

МИД Украины уже не в первый раз выражает протесты, связанные с визитом официальных лиц России в Крым. На что Москва заявляла, что Киев не имеет права устанавливать график визитов по регионам в собственном государстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что МИД Украины предлагает ввести запрет на въезд гражданам мужского пола.