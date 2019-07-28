Кронштадт справился с наплывом гостей

Россия празднует День ВМФ уже 80-й раз. Этот праздник был учрежден в 1939 году по инициативе адмирала СССР Николая Кузнецова. Фото: vk.com

Россия празднует День ВМФ уже 80-й раз. Этот праздник был учрежден в 1939 году по инициативе адмирала СССР Николая Кузнецова. Фото: vk.com

Администрация Кронштадта сообщила, что парад ВМФ посмотрели 27 тыс. человек: 12 тыс. — с южной стенки средней гавани, еще 15 тыс. — с форта «Константин».

Это далеко не рекордные значения. Год назад парад в Кронштадте смотрели более 50 тыс. зрителей, сообщает «Фонтанка.» По данным Западного военного округа, парад в Кронштадте увидели около 13 тыс. человек. Автомобильных пробок в городе удалось избежать из-за пропускного режима, введенного на Кольцевой автодороге. С 17 часов возобновлен свободный въезд на остров Котлин.

Зрителей на парад помогали доставлять дополнительные 12 пар поездов и специально организованные шаттлы. 90 больших автобусов курсировали с интервалом 5 минут от станции метро «Беговая» до Кронштадта и от вокзала в Ломоносове до форта «Константин».

Перед трибунами в Кронштадте прошли подлодка и 12 надводных кораблей, среди которых фрегат «Адмирал Горшков», противолодочный корабль «Североморск», корветы «Стойкий» и «Стерегущий», большой десантный корабль «Минск». Кроме того, в параде приняли участие китайский эсминец «Сиань» и индийский фрегат «Таркаш», построенный в России.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пешеходы после парада заполонили Невский, образовалась пробка