В Василеостровском районе вновь пройдут проверки труб

В случае обнаружения воды идущей из под земли или пара, стоит сразу сообщить об этом по телефону 112. Фото: pixabay.com

В случае обнаружения воды идущей из под земли или пара, стоит сразу сообщить об этом по телефону 112. Фото: pixabay.com

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга в понедельник, 29 июля, АО «Теплосеть Петербурга» проведет повторные гидравлические испытания теплосетей. Проверка труб производится перед сезоном отопления.

Во время предыдущей проверки на Васильевском острове 23 и 24 июля, случилась серия коммунальных аварий. Теплосеть сообщила, что завтра трубы проверят на прочность и плотность.

Жителей района, где будет производиться проверка, просят соблюдать повышенные меры осторожности, не подходить к местам, где из земли идет вода или пар. В случае обнаружения таких мест стоит сразу сообщить по телефону 112. Водителям, заметившим свой автомобиль в зоне разлива, не отгонять его, это может быть опасно. В случае причиненного ущерба машине, его покроет страховая компания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о прорыве трубы на Васильевском острове.