В Хельсинки сегодня был самый жаркий день за 175 лет

Сегодня старейшая метеорологическая станция Финляндии в Хельсинки зафиксировала температурный рекорд. За всю историю наблюдений температура воздуха впервые поднялась до +31,8 градуса.
Таким образом, в Хельсинки это был самый жаркий день за 175 лет, сообщает Метеорологический институт Финляндии.
Кайсаниеми — самая старая метеостанция Финляндии — предыдущий рекорд фиксировала в 1945 году (31,6 градуса). В ближайшие дни финские синоптики, как и российские, ожидают резкого похолодания из-за прорыва арктических воздушных масс, так называемого ультраполярного вторжения. Завтра в Петербурге Гидрометцентр прогнозирует +19 градусов днем и +10 ночью. В среду температура еще понизится, до +15 днем. Пройдут кратковременные дожди.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Петербург ждет ультраполярное вторжение