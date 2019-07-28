Во время концерта на Дворцовой распылили газ

Концерт в честь дня Военно-морского флота на Дворцовой площади был омрачен потасовкой подвыпивших моряков. В толпе один из зрителей распылил газ из баллончика.

Группа «Чайф», которая в тот момент находилась на сцене, была вынуждена на несколько минут прервать выступление из-за драки в толпе, сообщает «Фонтанка». Пьяные люди в морских тельняшках повздорили с одним из зрителей, который воспользовался защитным газовым баллончиком. Несколько человек почувствовали себя плохо, и их пришлось выводить из толпы и оказывать им первую помощь. Владелец баллончика был задержан зрителями при попытке к бегству.

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