В Коми вспыхнул магистральный газопровод

На магистральном газопроводе "Пунга – Вуктыл – Ухта-2" в Коми прорвало трубу диаметром 1,4 м. и начался пожар. Фото: pixabay.com

На магистральном газопроводе "Пунга – Вуктыл – Ухта-2" в Коми прорвало трубу диаметром 1,4 м. и начался пожар. Фото: pixabay.com

Сегодня прорвало трубу диаметром 1,4 м на 338-м километре магистрального газопровода «Пунга – Вуктыл – Ухта-2» в Республике Коми, начался пожар.

Газопровод прорвало около 2 часов дня на расстоянии 40 км от компрессионной станции «Вуктыльская». Пострадавших нет, на поврежденном участке ведутся ремонтные работы, сообщает Минэнерго. Газ отключен на участке 338‒379 км. Газопровод принадлежит ООО «Газпром трансгаз Ухта», дочерней компании «Газпрома». Поставки газа потребителям не снижались и не прерывались.

Это уже седьмая авария на магистральных газопроводах «Газпрома» с начала этого года. В частности, в январе прорыв произошел на строительстве расширения газопровода Грязовец — Выборг.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Газпром» продал одному инвестору 3% акций за 139 млрд