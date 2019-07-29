Тепловоз сбил застрявшую на путях «Мазду» в Ленобласти

ДТП произошло на железнодорожном переезде в деревне Дубочки.

28 июля произошло ДТП с участием тепловоза и легкового автомобиля недалеко от деревни Дубочки Ломоносовского района в Ленобласти, об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель за рулем автомобиля «Мазда» по неизвестным причинам встал на железнодорожном переезде. Тепловоз, двигавшийся в это время со стороны, вытолкнул легковушку в кусты. Примечательно, что позже локомотив самостоятельно вытащил автомобиль с обочины. Иномарка не получила серьезных повреждений.

Видео: vk.com/spb_today

В результате ДТП пострадавших нет. По факту аварии проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что электропоезд «Ласточка» насмерть сбил пешехода под Выборгом. В Выборгском районе Ленобласти скоростной электропоезд «Ласточка», следовавший по маршруту «Санкт-Петербург — Выборг», переехал мужчину. Происшествие произошло на железнодорожном переезде в поселке Яковлево.