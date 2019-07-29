Дмитрий Медведев поздравил Игоря Крутого с юбилеем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РФ, композитора и продюсера с 65-летним юбилеем.

В своем поздравлении Медведев отметил, что без музыканта и его композиций нельзя представить современную российскую сцену. Данное поздравление было опубликовано на сайте кабинета министров.

В телеграмме также подчеркивается, что Игорь Крутой создал особый творческий стиль, стал автором огромного количества полупьяных песен и нашел любовь большой аудитории.

Дмитрий Медведев заметил, что сольные программы юбиляра пользуются большой популярностью не только на территории России, но и за границей. Особым вниманием он выделил продюсерскую деятельность артиста.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что певец и участник шоу «Голос.Дети» Максим Ержан поедет на детское «Евровидение» от Казахстана.