Заключенные переедут на стройки и заводы Петербурга

Согласно недавним изменениям в законодательстве, при заводах и стройплощадках теперь можно открывать филиалы колоний-поселений.

По словам сотрудников Управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, если заключенные будут проживать на заводах и стройках, то их занятость повысится на 15%.

На сегодняшний день в колониях-поселениях №1, №8 и на территории колоний-поселений, которые находятся при исправительных колониях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, живет 465 человек. Из них более половины трудоустроены.

Отметим, что содержанием таких колоний-поселений будет заниматься наниматель совместно с руководством колонии. Закон вступает в силу 1 января 2020 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что оглашены лидеры открытого голосования за название нового арт-парка на проспекте Добролюбова.