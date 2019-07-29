Иск застройщика к правительству Петербурга из-за парка на Смоленке рассмотрят в городском суде

Заседание пройдет во вторник 30 июля в 11 часов на Бассейной, 6.

В Санкт-Петербургском городском суде завтра рассмотрят иск застройщика НТД к правительству Санкт-Петербурга. Именно этот девелопер надеялся построить апарт-отель на набережной реки Смоленки, но территорию решили перевести в категорию зеленых насаждений общего пользования. Поскольку строительство началось и теперь его вынуждены сворачивать, девелопер решил идти в суд.

Заседание пройдет в 11:00 30 июля на Бассейной, 6, где расположено здание городского суда. Административным ответчиком являются законодательное собрание и губернатор Санкт-Петербурга — или его врио Александр Беглов. В суде его представит Денисова Инга, следует из материалов картотеки дел городского суда Петербурга. Истцом является ООО “Специализированный застройщик “Новые территории девелопмент”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что строительный забор на набережной Смоленки снесли.