У россиян заберут свыше 4 тысяч Volvo из-за риска пожара в капоте

Автомобили бесплатно отремонтируют и вернут владельцам.

Компания Volvo намерена отозвать свыше 4 тысяч автомобилей, реализованных за последние 5 лет. В компании заявили о риске возгорании в двигателе.

Автомобили бесплатно отремонтируют и вернут владельцам, сообщает Росстандарт 29 июля. Россиян позвонят или напишут с просьбой пригнать машину в дилерский центр поблизости. Владельцы могут и самостоятельно проверить наличия Vin-кода машины в реестре отзываемых автомобилей. Речь идет о 4 473 машинах (XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90, V90 Cross Country).

В 2014 году компания продала свыше 15 тысяч машин в России, но затем продажи упали в 2 раза. В 2018 году Volvo Реализовала 7772 машины в России.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что всего Volvo намерено отозвать свыше 500 тысяч машин по всему миру.